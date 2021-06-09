Петр Бирюков рассказал о ходе благоустройства парка Декабрьского восстания

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

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Основные работы по благоустройству парка Декабрьского восстания планируют завершить до конца лета. Об этом в среду, 9 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, площадь парка, который находится в Пресненском районе столицы, составляет примерно семь гектаров. Рабочие проложат новые дорожки, установят фонари с энергосберегающими лампами, высадят более 30 деревьев и 300 кустарников. Специалисты оборудуют детские и спортивные площадки, а также места для выгула собак.

— Около 50 тысяч человек и примерно трех тысяч единиц техники ежедневно работают на объектах, — отметил Бирюков.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Ранее Петр Бирюков рассказал, что в Репинском сквере в центре Москвы стартовали работы по благоустройству, в рамках которого появятся прогулочная зона с уличными качелями и современные детские площадки.

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