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Петр Бирюков рассказал о ходе благоустройства парка Декабрьского восстания
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Петр Бирюков рассказал о ходе благоустройства парка Декабрьского восстания

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, улица Трёхгорный Вал, 18 Карта всех событий

Основные работы по благоустройству парка Декабрьского восстания планируют завершить до конца лета. Об этом в среду, 9 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, площадь парка, который находится в Пресненском районе столицы, составляет примерно семь гектаров. Рабочие проложат новые дорожки, установят фонари с энергосберегающими лампами, высадят более 30 деревьев и 300 кустарников. Специалисты оборудуют детские и спортивные площадки, а также места для выгула собак.

— Около 50 тысяч человек и примерно трех тысяч единиц техники ежедневно работают на объектах, — отметил Бирюков.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Ранее Петр Бирюков рассказал, что в Репинском сквере в центре Москвы стартовали работы по благоустройству, в рамках которого появятся прогулочная зона с уличными качелями и современные детские площадки.

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благоустройствопаркиПетр Бирюков
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