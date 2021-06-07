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Спортивную площадку откроют в поселении Десеновском до конца третьего квартала 2021 года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Спортивную площадку откроют в поселении Десеновском до конца третьего квартала 2021 года

Полина Долганова

Город
поселение десеновское квартал 14Карта всех событий

Универсальную спортивную площадку для занятий на свежем воздухе планируют открыть в поселении Десеновском в ТиНАО в третьем квартале 2021 года. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщила пресс-служба префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы.

В сообщении говорится, что на будущей площадке для удобства местных жителей оборудуют лавочки и урны.

Заместитель главы администрации поселения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Александр Алябьев добавил, что в настоящее время специалисты занимаются подготовкой основания будущего объекта, приводят территорию в порядок и измеряют необходимые параметры.

Площадка позволит местным жителям не только заниматься спортом в комфортных условиях на природе, но и гулять с детьми вблизи квартала № 14 в Десеновском.

Ранее сообщалось, что на территории Новой Москвы установят более девяти тысяч опор наружного освещения.

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