Спортивную площадку откроют в поселении Десеновском до конца третьего квартала 2021 года

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поселение десеновское квартал 14 Карта всех событий

Универсальную спортивную площадку для занятий на свежем воздухе планируют открыть в поселении Десеновском в ТиНАО в третьем квартале 2021 года. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщила пресс-служба префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы.

В сообщении говорится, что на будущей площадке для удобства местных жителей оборудуют лавочки и урны.

Заместитель главы администрации поселения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Александр Алябьев добавил, что в настоящее время специалисты занимаются подготовкой основания будущего объекта, приводят территорию в порядок и измеряют необходимые параметры.

Площадка позволит местным жителям не только заниматься спортом в комфортных условиях на природе, но и гулять с детьми вблизи квартала № 14 в Десеновском.

Ранее сообщалось, что на территории Новой Москвы установят более девяти тысяч опор наружного освещения.

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