Московский зоопарк позвал горожан на бесплатную летнюю программу

Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Московский зоопарк приглашает жителей и гостей столицы принять участие в летней программе. Посетителей ждут «Архитектурный воркшоп», «Своя гостиная» и «Конкурс граффити».

Откроет программу Public talk «18 минус», который пройдет с 18 по 20 июня. В рамках дискуссии ее участникам предстоит подумать над вопросом «Что нам хочется изменить в зоопарке?». Новое граффити, свое подростковое место в зоопарке, необычный маршрут — это лишь немногое из того, что планируется обсудить.

26 и 27 июня состоится «Архитектурный воркшоп», где можно спроектировать авторские объекты. Опытные архитекторы и тьюторы помогут разработать эскиз и покажут разные техники представления авторской идеи.

Продолжится программа с 10 по 17 июля летними pop-up-мастерскими «Своя гостиная». Участникам будет предложено создать свое уникальное место на территории зоопарка вместе с профессиональными архитекторами. Здесь можно будет не только спроектировать объект или целую зону, но еще и построить их из реальных материалов.

А в завершающем лето месяце в зоопарке пройдет конкурс граффити.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте зоопарка.

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