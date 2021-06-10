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Тренировки нерп пройдут в «Москвариуме» на ВДНХ в День России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Тренировки нерп пройдут в «Москвариуме» на ВДНХ в День России

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, проспект Мира, 119с23 Карта всех событий

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ подготовил специальную программу ко Дню России. Об этом в четверг, 10 июня, сообщили на сайте «Москвариума».

В субботу, 12 июня, здесь проведут бесплатные тематические экскурсии «Водные ресурсы России». Посетители узнают интересные факты об осетровых рыбах, осьминогах, камчатских крабах, рыбах-воробьях и других обитателях морей и рек России. В праздничные дни также можно будет понаблюдать за тренировками нерп.

Праздничная программа рассчитана как для взрослых, так и для детей. Для участия в мероприятиях нужно купить входной билет на территорию аквариума центра.

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День России«Москвариум»ВДНХ
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