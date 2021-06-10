День России, экофестиваль и Сепулька: пять причин выйти из дома в выходные

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Приближаются длинные июньские выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице с 12 по 14 июня и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Выходные с 12 по 14 июня в нашей стране праздничные. 12 июня отмечается главный государственный праздник — День России. Традиционно специальные программы к значимой дате готовят музеи, парки, выставочные залы и галереи. Так, сразу два больших мероприятия состоятся в Музее Победы. Праздничный день стартует с мастер-класса для юных посетителей «Моя Россия», в рамках которого участники нарисуют народные символы нашей страны. Гостей музея поздравят шоу-группа «Нужные люди», лауреаты фестиваля «Журавли Победы» и заслуженный артист России Андрей Барановский. Спектакль «Весна-45. Мы помним» расскажет о героях Сопротивления, а завершит праздничную программу показ фильма «Сибирский цирюльник».

Музей Победы 12 июня станет площадкой для «Самоварфеста», который традиционно проходит в День России. На его сцене выступят фольклорные, музыкальные, хореографические коллективы из регионов нашей необъятной родины, хор Дмитрия Покровского и ансамбль гусляров «Волшебные струны». Гостям музея предстоит создать российский триколор и исполнить государственный гимн. Здесь же запланированы большая молодежная программа и знакомство с уникальными национальными народными художественными промыслами и ремеслами различных регионов России.

Фото: Anton GERDO

Ко Дню России и к 800-летию со дня рождения Александра Невского Новая Третьяковка приурочила открытие выставки «История России глазами художников». Выставка объединила экспонаты из 40 музейных и частных собраний. Она посвящена исторической картине в русской живописи конца XVIII — начала XX века.

Экспозиция включает шесть разделов: «Древняя Русь. Легенды и быль», «Московское царство. Иоанн Грозный», «Герои Смутного времени. Первые Романовы», «Русские бояре XVII столетия. Обычаи и нравы», «От Петра Великого до Екатерины Великой», «Военная история России XVIII — начала XX века». А открывает ее зал, посвященный Александру Невскому, чей образ олицетворяет идею служения Отечеству.

На праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России, 12 июня приглашает и музей-усадьба «Кусково». Старт программе даст тематическая экскурсия «Шереметевы в судьбе России», а затем состоится концерт молодежной филармонии «Как летней иногда порою».

Для гостей усадьбы в течение дня пройдет несколько мероприятий: викторина «История в лицах», викторина-квест «Истуканы усадьбы Кусково», мастер-классы по изготовлению народной игрушки из керамики и поделок из стекла и танцевальные зарисовки «Этюды из светской жизни. Век XIX».

Музей современной истории России в рамках выставочного проекта «Страна мечтателей — страна героев» приглашает посетителей принять участие в цикле театральных читок «Живая история». 12 июня гости музея станут участниками программы «Научные достижения СССР».

В литературно-музыкальной композиции зрители увидят произведения: «Бомба от барона» С. Лескова, «Памяти Гагарина» А. Твардовского, «И на Марсе будут яблони цвести» Е. Долматовского, «Сергей Павлович Королев. Жизнь и необыкновенная судьба» М. Реброва, а также отрывки из фильма «Дорога к звездам».

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Кроме того, в музее пройдет командная игра «Собери спилс-карту России», где из набора магнитных элементов в форме российских регионов необходимо будет воссоздать единую страну.

Музей обороны Москвы в День России приглашает на экскурсию-лекцию «Защитники Родины». Кроме того, в субботу и воскресенье здесь пройдут квест-викторина, экскурсия «Великий подвиг защитников Москвы» и кинопоказ «Мультфронт».

Два дня, 12 и 13 июня, праздновать День России будут в парке «Сказка». Русские красавицы увлекут гостей в «Веселый хоровод» и «Ручеек». Задорные скоморохи проведут конкурсы и состязания. Прозвучат народные песни. Шоу-группа «Нужные люди» исполнит свои хиты, а с танцевально-вокальной программой выступят дети из творческого центра PersOna. Завершится 12 июня дискотекой с шарами, а 13 июня — бумажным шоу.

В субботу, 12 июня, праздник «Россия руками детей» пройдет в «Образцовпарке». Гости смогут принять участие в мастер-классах по рисованию бумажных кукол и по изготовлению перчаточной куклы, познакомиться с театральной студией, посетить экскурсии «Театр кукол России. От народного к профессиональному» и «Главный кукольный герой России — Петрушка».

А еще в День России, 12 июня, на сцене парка имени В. Талалихина в Подольске состоится первый в сезоне концерт программы «Военные оркестры в парках». Концерты организуются в рамках фестиваля «Спасская башня». Перед гостями выступит оркестр Московского высшего общевойскового командного училища под руководством военного дирижера майора Ивана Краснецкого. Зрители услышат попурри на темы песен Фрэнка Синатры и группы АВВА, а также попурри на темы песен военных лет и мелодии из советских мультфильмов.

Фото: Денис Кондратьев

В ближайшие выходные, 12 и 13 июня, в городе пройдет ряд неординарных познавательных мероприятий. Так, Политехнический музей оригинально познакомит гостей поближе со своей открытой коллекцией. В субботу, 12 июня, аудиовизуальный спектакль «Тася ищет ответы» проведет своих зрителей по фондохранилищу музея. Участники смогут заглянуть в самые потаенные уголки коллекции и узнать, что происходит в музее после закрытия. Сопровождать исследователей будут профессор археологии из будущего, пятиклассница Тася и робот-экскурсовод Сепулька. А на следующий день, 13 июня, состоится авторская экскурсия по «Слепой зоне».

Музей-усадьба «Измайлово» 12 июня открывает летний лекторий, где слушатели могут узнать о государевых резиденциях в Коломенском и Измайлове и жизни российских правителей. В субботу участники лектория услышат две лекции: «Императрица Елизавета Петровна» — о значительных изменениях, произошедших в жизни Российского государства в послепетровскую эпоху, и «Мостовая башня в Измайлове. Страницы истории». Отметим, что башня является самым древним сохранившимся памятником архитектуры на Измайловском острове.

Московский Музей С. А. Есенина в свою очередь 12 июня приглашает на вечернюю иммерсивную постановку, где каждый сможет прикоснуться к тайне поэтического творчества, к биографии поэта и к сложной эпохе рубежа XIX–XX веков. Гости музея окажутся в атмосфере жизни великого лирика XX века — Сергея Александровича Есенина. Им предстоит встретиться со знакомыми и незнакомыми лицами, пережить героические события Первой мировой войны, революционный вихрь, вдохнуть «персидские мотивы» и перечитать отрывки из писем.

Фото: Вечерняя Москва

Самое большое экомероприятие 12 и 13 июня пройдет в центре океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ. Экофестиваль «Горизонт» приглашает послушать лекции экологов, увидеть научные шоу, принять участие в игровых программах и мастер-классах. В выходные пройдут мероприятия, посвященные экологичному образу жизни и просвещению. Участники узнают об основах экологичного образа жизни и научатся простым поступкам, посредством которых каждый может поддержать окружающую среду. Юные гости «Москвариума» смогут посетить занятие «Экоцепочки», поиграть в ходе программы «Защитники планеты», увидеть шоу о веществах «Экохимия» и спектакль «Веник и Кефирчик спасают планету», а также послушать лекцию «Что такое экология?».

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, музей-панорама «Бородинская битва» в ближайшие выходные представит новый международный проект «Всемирная история в панорамах». Первой его выставкой станет экспозиция «На Швейцарской границе. 1871 год», подготовленная совместно с панорамой Бурбаки (Швейцария, Люцерн). Фрагменты панорамы Бурбаки и истории ее героев предстанут перед зрителями в мультимедийном формате, а дополнят впечатления обмундирование, вооружение и предметы походного быта солдат и офицеров Франко-прусской войны 1870–1871 годов.

Государственный музей А. С. Пушкина открывает межмузейный выставочный проект «И. С. Тургенев и Н. А. Некрасов», приуроченный к 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова. Здесь представлены портреты и фотографии Некрасова, Тургенева и их современников, редкие книжные издания, рукописи, письма и фотографии, виды мест, в которых бывали литераторы, иллюстрации художников XIX–ХХ веков к произведениям писателей.

Пространство выставки поделено на три раздела, символизирующих линии жизни писателей. Общение Некрасова и Тургенева продолжалось много лет. В его основе лежало участие Тургенева в некрасовском «Современнике».

В Галерее классической фотографии начинает работу масштабная выставка современной российской фотографии «ФотоТоп». Гости галереи увидят более 200 произведений современных фотохудожников, работающих в разных направлениях и жанрах. Особое место на выставке занимает экспозиция избранных работ художника Сергея Чиликова. В нее вошло 50 снимков, в том числе — серия фотографий из русской глубинки.

Зрителям также предлагается заглянуть в будущее отечественного фотоискусства — на выставке представлены работы современных молодых художников.

пресс-служба Галереи классической фотографии / Владимир Вяткин

А в Центральном манеже посетителей ждет московский международный фестиваль «Мода и стиль в фотографии — 2021», где Мультимедиа-арт-музей представляет выставки звезд мировой и отечественной фотографии. Так, выставка «Уязвимые?» Ольги Мичи посвящена теме сохранения культуры народов Африки, Азии и Севера. Выставка «Блестящая эпоха. Итальянская мода 80-х» стала первой для Альберты Тибурци. Проект Анастасии Самойловой «Зона затопления» заставляет задуматься об ответственности человечества перед следующими поколениями. Дуэт Риитта Иконен и Каролин Йорт представляет проект «Глаза, как блюдца», источником вдохновения для которого послужил фольклор. А независимый проект «Не для всех» Вадима Галаганова и Дамира Жукенова посвящен трансформации понятия красоты и поиску идентичности в цифровую эру.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 10 июня, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь вышла на большой экран. В афише — российские ленты «Красный призрак», «Пункт пропуска. Офицерская история», «Архипелаг» и «Байкал. Удивительные приключения Юмы», чудесные мультфильмы «Дореми: В поисках волшебства» и «Смешарики и друзья в кино», триллер «Хозяин» и фильм ужасов «Заклятие-3: По воле дьявола», документальные ленты «Культовые тусовщики» и «Маржела: Своими словами».

Фото: Байкал. Удивительные приключения Юмы, 2020 год

Сеть кинотеатров «Москино» в свою очередь в ближайшие выходные приглашает зрителей на фестиваль «Кино хорошего человека», посвященный советскому кино 70-х и начала 80-х. Форум подготовлен совместно с «Москвич Mag». Основные показы фильмов состоятся в кинотеатрах «Звезда» и «Салют». С 12 по 14 июня можно будет увидеть следующие ленты: «Тема», «Наследница по прямой», «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского», «Вы мне писали», «Горожане» и «Ключ без права передачи». Все фильмы будут показаны с пленки из архива «Москино».

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.

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