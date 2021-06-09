Концерты «Военные оркестры в парках» открывают сезон в Подмосковье

Фото: Денис Кондратьев / Вечерняя Москва

В День России, 12 июня, на сцене Парка культуры и отдыха имени В. Талалихина в Подольске состоится первый в сезоне концерт программы «Военные оркестры в парках». Концерты организует фестиваль «Спасская башня» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и правительства Московской области.

Перед гостями Подольска выступит оркестр Московского высшего общевойскового командного училища под руководством военного дирижера майора Ивана Краснецкого. Оркестр выполняет задачи по музыкальному оформлению строевых смотров, разводов караулов, концертов, воинских ритуалов и открытий памятников, возложений венков к обелискам, участвует в военных парадах в День Победы на Красной площади.

Зрители услышат попурри на темы песен Фрэнка Синатры и группы АВВА, попурри на темы песен военных лет и мелодии из советских мультфильмов.

Выступления военных оркестров в парках предваряют главное событие конца лета — начала осени — Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который традиционно проходит на Красной площади в Москве.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте фестиваля.

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