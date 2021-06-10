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«С грозами и дымкой»: москвичей предупредили о «мрачной» погоде в День России
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«С грозами и дымкой»: москвичей предупредили о «мрачной» погоде в День России

Рафаэль Залян

Город

В столичном регионе период грозовой активности затянется до начала следующей недели. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил метеоролог Александр Голубев.

По его словам, плохая погода ожидает москвичей в том числе и в День России, 12 июня.

— В ближайшие дни, в четверг–пятницу, в Москве будет мрачная погода. В эти дни ожидаются переменная облачность, дожди, местами с грозами и дымкой. Температура воздуха в ночные часы достигнет плюс 15 градусов, а днем — плюс 19–21 градуса, — отметил он.

Голубев также сообщил, что ближе к субботе, 12 июня, воздух в столице понемногу начнет прогреваться и грозовых туч станет меньше:

— В День России столбики термометра достигнут плюс 22–24 градусов днем. Ночные показатели тоже немного поднимутся — до плюс 16–18 градусов. В течение суток ожидается дождливая погода с грозами.

Эксперт добавил, что сезон дождей начнет отступать после 15 июня.

Ранее «желтый» уровень опасности продлили в Москве из-за грозы и ветра. Новое предупреждение действует до утра 10 июня.

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