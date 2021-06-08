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«Желтый» уровень опасности продлили в Москве из-за грозы и ветра
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Желтый» уровень опасности продлили в Москве из-за грозы и ветра

Илья Ашуров

Город

Из-за грозы и сильного ветра в Москве и области синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности. Новое предупреждение действует до утра 10 июня. Об этом во вторник, 8 июня, сообщила пресс-служба Гидрометцентра России.

— Погода в Москве и Подмосковье потенциально опасна. Ветер — 12–17 метров в секунду. Период предупреждения — до 9:00 10 июня. Гроза — период предупреждения до 9:00 10 июня, — говорится в сообщении.

Ранее москвичей предупредили о сезоне дождей. Синоптики сообщали, что грозовые ливни ожидаются в Москве и Подмосковье, а также на юге страны.

Читайте также: Синоптик предупредил жителей ряда регионов о предстоящих заморозках

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