Синоптик предупредил москвичей о граде и грозах в ближайшие дни

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Кратковременные дожди продолжат идти в Москве, они будут сопровождаться грозами и градом в ближайшие дни. При этом похолодания не ожидается — температура днем будет плюс 20-25 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Дожди кратковременные продолжатся. Прогнозируются также условия для грозовой деятельности в ближайшие дни — 9, 10, 11 июня. Будут условия даже для града, потому что будет очень высокое развитие облаков, но погода будет все-таки летнего типа, — рассказал он.

Синоптик добавил, что температурный фон в ближайшие пять дней будет в пределах климатической нормы. Ночная температура ожидается плюс 10-15 градусов, дневная — 20-25 градусов тепла. Кроме того, солнце будет достаточно часто баловать жителей столицы несмотря на дожди, грозы и град, отметил Вильфанд, передает ТАСС.

Ранее «желтый» уровень опасности продлили в Москве из-за грозы и ветра.

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