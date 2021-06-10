Праздник «Россия руками детей» пройдет в «Образцов-парке»

Фото: Вечерняя Москва

Театр кукол имени С. В. Образцова 12 июня приглашает взрослых и детей в «Образцов-парк» на празднование Дня России. Посетителей праздника ждет большая анимационная программа «Россия руками детей».

Гости смогут принять участие в мастер-классах по рисованию и раскрашиванию бумажных кукол и по изготовлению перчаточной куклы, познакомиться с детской театральной студией, посетить экскурсии «Театр кукол России. От народного к профессиональному» и «Главный кукольный герой России — Петрушка».

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте театра.

А еще 12 июня москвичи и гости столицы смогут принять участие в «Самоварфесте», который пройдет в Музее Победы.

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