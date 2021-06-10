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Более 23 тысяч подмосковных подростков получат подработку в 2021 году
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Более 23 тысяч подмосковных подростков получат подработку в 2021 году

Елена Фролова

Финансы

Более 23 тысяч подростков смогут подработать в этом году благодаря кампании по временному трудоустройству несовершеннолетних в Московской области. Чаще всего ребята устраиваются курьерами, делопроизводителями и подсобными рабочими. Подробно об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

За прошлый год временно трудоустроиться смогли свыше 13 тысяч подростков в регионе.

— В этом году у нас пройдет более активная работа. Например, к мероприятиям по временному найму будут привлечены свыше 23 тысяч несовершеннолетних граждан, — пояснила Ирина Каклюгина.

Она пояснила, что активнее всего подростки ищут работу во время каникул, отмечает РИАМО.

— Подработка дает возможность юношам и девушкам получить профессиональные навыки и проще адаптироваться на рынке труда в будущем, — подчеркнула зампредседателя регионального правительства.

Как гласит Трудовой кодекс России, с 14 лет граждане нашей страны могут официально устраиваться на легкую работу в свободное от учебы время.

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