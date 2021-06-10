Обозреватель «Вечерней Москвы» получила престижную премию

Победители регионального этапа всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» и победители регионального этапа конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» / Фото: Никита Залунин, МТПП

В четверг, 10 июня, в Московской торгово-промышленной палате состоялось награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» по итогам 2020 года.

В номинации «Лучшие индивидуальные публикации в печатных изданиях, материалах информационных агентств, теле-и-радиопрограммах» награду получила обозреватель «Вечерней Москвы» Екатерина Головина. За прошедший год Екатерина подготовила цикл публикаций, посвященных актуальным вопросам развития современного потребительского рынка. Материалы «Вечерней Москвы» получили высокую оценку Московской торгово-промышленной палаты.

— МТПП традиционно проводит региональный этап конкурса «Экономическое возрождение России». Я считаю,что честно, грамотно и понятно рассказывать об экономике, об основных тенденциях развития рынков, о перспективах и достижениях — это очень важно и сложно. Главная городская газета традиционно на высоком профессиональном уровне освещает проблемы и успехи экономики города, вопросы развития потребительского рынка столицы, — отметил президент МТПП Владимир Платонов.

Всероссийский конкурс «Экономическое возрождение России», проводимый Торгово-промышленной палатой РФ и Союзом журналистовРоссии, прошел уже в 27-й раз. Это первый профессиональный конкурс среди журналистов, пишущих на экономические темы. Каждый год в конкурсе участвуют более 1000 журналистов со всех регионов страны. Конкурс был создан с целью стимулирования развития экономического направления в отечественной журналистике и объективного отражения средствами массовой информации проблем становления и успехов отечественного предпринимательства.

Также в Московской торгово-промышленной палате наградили победителей и лауреатов регионального этапа конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2020 года.

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