Свыше 100 кубометров бытовой техники сдали на переработку жители Подмосковья

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Более 100 кубических метров электроприборов сдали жители Московской области по программе акции «Сдай старую бытовую технику!». Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства ЖКХ.

Мероприятие проводится уже вторую неделю. Желающие могут привезти ненужную бытовую технику на любую из площадок проекта «Мегабак» до 30 июня. Кроме того, тем, кто хочет присоединиться к фотоконкурсу, нужно сфотографировать себя на такой площадке. Снимок надо опубликовать в соцсети Intsgram с хештэгом #сдалстаруютехникунаМегабак.

— Приглашаем граждан также активно принимать участие в фотоконкурсе. За правильную утилизацию вышедших из строя электроприборов они могут получить в подарок новые, — пояснил руководитель ведомства Антон Велиховский.

Проект «Мегабак» был запущен в области в 2019 году. С того времени жители Подмосковья сдали около одной тысячи кубометров старой техники, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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