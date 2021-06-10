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Свыше 100 кубометров бытовой техники сдали на переработку жители Подмосковья
Фото: Pixabay

Свыше 100 кубометров бытовой техники сдали на переработку жители Подмосковья

Елена Фролова

Общество

Более 100 кубических метров электроприборов сдали жители Московской области по программе акции «Сдай старую бытовую технику!». Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства ЖКХ.

Мероприятие проводится уже вторую неделю. Желающие могут привезти ненужную бытовую технику на любую из площадок проекта «Мегабак» до 30 июня. Кроме того, тем, кто хочет присоединиться к фотоконкурсу, нужно сфотографировать себя на такой площадке. Снимок надо опубликовать в соцсети Intsgram с хештэгом #сдалстаруютехникунаМегабак.

— Приглашаем граждан также активно принимать участие в фотоконкурсе. За правильную утилизацию вышедших из строя электроприборов они могут получить в подарок новые, — пояснил руководитель ведомства Антон Велиховский.

Проект «Мегабак» был запущен в области в 2019 году. С того времени жители Подмосковья сдали около одной тысячи кубометров старой техники, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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Антон ВелиховскийМосковская областьбытовая техника
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