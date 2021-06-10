Дептранс Москвы рассказал о проекте шеринга автомобилей 

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

В столице заработает проект шеринга автомобилей «Рули». Об этом в четверг, 10 июня, сообщили в Telegram-канале cтоличного департамента транспорта.

Этот сервис позволяет любому человеку сдать свой автомобиль в аренду другим людям. При этом только владелец машины решает, кому и на каких условиях позволить взять ее в аренду. За май пришло более 600 заявок на участие в проекте. К нему все еще может присоединиться.

По данным Дептранса, этот проект важен для Москвы, потому что чем больше людей пользуются одним автомобилем, тем меньше в городе машин. В результате разгружается улично-дорожная сеть разгружается, а на парковках становится больше свободных мест. Все это положительно влияет на облик Москвы.

Видео: Telegram / Дептранс Москвы

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