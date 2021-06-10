Росгвардейцы проследят за порядком в детских лагерях 11 регионов России

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Сезон оздоровительного отдыха стартовал в России. Безопасность детей в летних лагерях будут обеспечивать сотрудники подразделений вневедомственной охраны Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы будут следить за порядком на территории более тысячи детских санаториев в 11 российских регионах. Везде установлены тревожные кнопки, которые выводят сигнал на централизованные пункты.

— Специалисты завершили работу по оборудованию свыше 1,1 тысячи детских лагерей тревожными кнопками с выходом на централизованные пульты, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, были внесены изменения в маршруты патрулирования экипажей. Корректировка была продумана таким образом, что еще более 950 детских лагерей оказались в ближайшей зоне реагирования, отмечают «Невские новости». Вместе с тем были проведены тренировки по быстрому реагированию сотрудников Росгвардии. Группы отработали нормативы прибытия после поступления тревожного сигнала.

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