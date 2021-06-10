«Можно и под дождем»: Тишковец подтвердил даты открытия купального сезона в Москве

Фото: Вечерняя Москва

Сезон купания в столице откроется в текущие выходные — 12–13 июня. Как сказал в беседе с «Вечерней Москвой» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, «купаться можно и под дождем, главное — не в грозу». Он также дополнил, что главный показатель — это комфортная температура воды.

— В предстоящие выходные, несмотря на то что вероятность локальных дождей и гроз у нас сохраняется, они примут уже не такой обложной характер, как сегодня (10 июня — прим. «ВМ»), например. И потеплеет, ночью будет плюс 10–15 градусов, днем — 20–25. Температура воды в столичных водоемах составит плюс 18–19 градусов. То есть можно открывать купальный сезон. Единственная мера предосторожности — в грозу этого делать ни в коем случае нельзя, — сказал Тишковец.

По словам метеоролога, самый холодный день текущего месяца был именно сегодня, 10 июня. Выпало как минимум 7–8 мм осадков. Так прохладно в этот день бывает не чаще одного раза в пять лет, уточнил специалист. Зато в пятницу потеплеет, днем воздух прогреется до 18–20 градусов, заверил синоптик. Он также сообщил, что 11 июня сохранится пасмурная и дождливая погода, а циклоническая деятельность в Центральной России ожидается до середины месяца.

Позитивным дополнением стал и прогноз метеоролога на вторую половину июня. По его мнению, в этот период в Москву вернется солнце, будет меньше осадков, а температура воздуха поднимется до 14–19 градусов ночью и до 25–30 днем.

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