Стало известно, что происходит с ценами на жилье в Петербурге накануне Евро-2020

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Футбольные матчи чемпионата Европы (Евро-2020) стартуют в Санкт-Петербурге с 11 июня. Северная столица готовится к приему большого числа гостей из разных российских регионов, а также зарубежья.

Как рассказал вице-губернатор города на Неве Борис Пиотровский, каждый матч привлечет в Петербург порядка 200 тысяч болельщиков. Это означает, что за все время Евро-2020 в Северной столице могут побывать около 63 тысяч человек. Все это может принести серьезную нагрузку на инфраструктуру города.

Большая часть гостей будет останавливаться в гостиницах либо снимать жилье посуточно. Значит нагрузка на гостиничный бизнес будет максимальной. По словам председателя правления Лиги туроператоров Петербурга Алены Сергеевой, ценовая политика в туристической области была запланирована еще год назад, поэтому подъем цен на номера в отелях происходить не должен.

— Туроператоры имеют контракты. Определенная стоимость уже заключена в данных документах, поэтому гостиницы и отели не могут повышать стоимость на проживание, если это не было прописано заранее, — пояснила Алена Сергеева.

В свою очередь, глава комиссии отельеров Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Эдуард Демидов подчеркнул, что на данный момент цены на проживание в отелях города являются приемлемыми, отмечают «Невские новости».

При этом стоимость посуточной аренды квартир в Петербурге выросла накануне турнира. Ситуацию прокомментировал президент Ассоциации риэлторов города на Неве Игорь Горский. По его словам, рынок недвижимости всегда чувствительно относится к крупным массовым мероприятиям. Однако это должно приносить пользу Северной столице, потому что рост цен на жилье дает дополнительный доход в городскую казну.

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