Минцифры объявило о старте безвизового въезда в Россию по паспорту болельщика

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Минцифры РФ сообщило о начале безвизового въезда граждан других стран в Россию по паспорту болельщика — Fan ID. Об этом сообщается на сайте министерства в субботу, 29 мая.

Въезжать по паспорту болельщика можно с 29 мая и до дня проведения последнего матча чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) в Санкт-Петербурге, который состоится 2 июля.

В министерстве пояснили, что паспорта болельщика, которые были получены для посещения игр Кубка конфедераций FIFA 2017 или чемпионата мира по футболу FIFA 2018, недействительны для матчей Евро-2020.

Чемпионат Европы по футболу UEFA проведут с 11 июня по 11 июля этого года. Россия примет шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал.

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