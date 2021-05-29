Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Минцифры объявило о старте безвизового въезда в Россию по паспорту болельщика
Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Минцифры объявило о старте безвизового въезда в Россию по паспорту болельщика

Виктория Родимкина

Туризм

Минцифры РФ сообщило о начале безвизового въезда граждан других стран в Россию по паспорту болельщика — Fan ID. Об этом сообщается на сайте министерства в субботу, 29 мая.

Въезжать по паспорту болельщика можно с 29 мая и до дня проведения последнего матча чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) в Санкт-Петербурге, который состоится 2 июля.

В министерстве пояснили, что паспорта болельщика, которые были получены для посещения игр Кубка конфедераций FIFA 2017 или чемпионата мира по футболу FIFA 2018, недействительны для матчей Евро-2020.

Чемпионат Европы по футболу UEFA проведут с 11 июня по 11 июля этого года. Россия примет шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал.

Читайте также: Кабмин утвердил программу подготовки к проведению матчей Евро-2020

болельщики футболаМинцифрыЧемпионат Европы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте