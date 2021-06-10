Движение трамваев восстановили на пересечении Нижней Красносельской и Ольховской улиц

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Нижняя Красносельская улица Карта всех событий

Движение трамваев на пересечении Нижней Красносельской и Ольховской улиц восстановлено после ДТП. Об этом в четверг, 10 июня, рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Отмечается, что трамваи № Б, 37, 45 и 50 постепенно разъезжаются по своим маршрутам, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее из-за столкновения автомобиля каршеринга и трамвая остановилось движение в сторону станции метро «Красносельская». Кроме того, не было движения трамваев от метро «Красносельская» к «Бауманской».

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