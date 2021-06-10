Салют и флешмоб: празднование Дня России проведут в 45 парках Подмосковья

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Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, проведут в 45 городских парках культуры и отдыха в Подмосковье. Такую информацию предоставили в пресс-службе областного министерства благоустройства.

— Для гостей парков региона к празднику подготовлено множество интересных мероприятий: концерты, мастер-классы, спортивные состязания, выступления народных коллективов и многое другое, — рассказал руководитель ведомства Михаил Хайкин.

Например, жителей и гостей Люберец ждут в парке «Наташинские пруды». Там проведут спортивную программу «Я выбираю спорт!», девушки могут присоединиться к мастер-классу по макияжу или к акции по программе «Российская неделя моды». Желающие могут посетить концерт «Моя Россия».

В Серпухове праздничная программа развернется в Принарском парке. Там состоится большой фестиваль с участием барабанщиков и балалаечника-виртуоза, солиста группы «Русское банджо» Юрия Шутова. Для спортсменов устроят состязания. Гости также посмотрят показательные выступления и шоу-программу, мастер-классы по фехтованию. Еще здесь устроят звуковой тир, катания на лошадях, дымовой фейерверк и программу холодных фонтанов, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Театрализованный пролог «Мы вместе» состоится на «Скитских прудах» в Сергиевом Посаде. Там также устроят флешмоб «Триколор», дневной салют и концерты. А в реутовском городском парке гостей ожидают дневная ярмарка «Гильдия мастеров», фотовыставка, концерт ансамбля казачьей песни и многое другое.

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