СМИ: Суд разделил имущество юмористов Петросяна и Степаненко

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Хамовнический районный суд Москвы разделил поровну имущество юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко после их развода. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник, близкий к судебному процессу.

Среди имущества бывших супругов значится несколько квартир в Москве. Кроме того, элементами судебного спора Петросяна и Степаненко были антикварные книги и предметы искусства.

Напомним, Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись осенью 2018 года, прожив в браке более 30 лет. В качестве основной версии разрыва отношений между артистами рассматривается увлечение Петросяном молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Он сочетался с ней браком, еще не успев разделить имущество с бывшей супругой.

Вскоре у известного сатирика и его новой супруги родился ребенок. Для 31-летней женщины это первый ребенок, а для юмориста уже второй.

Читайте также: «Молоденький совсем»: Евгений Петросян опубликовал архивное фото