Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
СМИ: Суд разделил имущество юмористов Петросяна и Степаненко
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

СМИ: Суд разделил имущество юмористов Петросяна и Степаненко

Кирилл Николаев

Общество

Хамовнический районный суд Москвы разделил поровну имущество юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко после их развода. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник, близкий к судебному процессу.

Среди имущества бывших супругов значится несколько квартир в Москве. Кроме того, элементами судебного спора Петросяна и Степаненко были антикварные книги и предметы искусства.

Напомним, Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись осенью 2018 года, прожив в браке более 30 лет. В качестве основной версии разрыва отношений между артистами рассматривается увлечение Петросяном молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Он сочетался с ней браком, еще не успев разделить имущество с бывшей супругой.

Вскоре у известного сатирика и его новой супруги родился ребенок. Для 31-летней женщины это первый ребенок, а для юмориста уже второй.

Читайте также: «Молоденький совсем»: Евгений Петросян опубликовал архивное фото

Елена СтепаненкоЕвгений Петросянраздел имущества
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Побольше йогурта, поменьше сыра

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Все мнения
О проекте