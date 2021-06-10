Ростуризм анонсировал четвертый этап туров по программе туристического кешбэка

Фото: Пресс-служба Совфеда

Четвертый этап по продаже туров в рамках программы туристического кешбэка в России начнется 16 июня. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в четверг, 10 июня.

— С 16 июня мы плавно переходим к очередному этапу и можно будет покупать на осень (туры — прим. «ВМ»), начиная с 1 октября по середину декабря, — рассказала руководитель ведомства.

Догузова добавила, что на реализацию нового этапа может потребоваться до двух миллиардов рублей. В прошлом этапе участие приняли около 3,5 тысячи отелей и туроператоров, отмечает ТАСС.

Напомним, первый этап программы кешбэка прошел в России с 21 по 28 августа 2020 года. Второй этап начался 15 октября и продлился до 5 декабря. На реализацию программы выделили 15 миллиардов рублей. Россияне приобрели туры на 6,5 миллиарда рублей и получили за это кешбэк в размере 1 миллиарда рублей. Третья распродажа туров по России будет длиться до 15 июня. В рамках программы туристы смогут вернуть 20 процентов от стоимости тура.

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