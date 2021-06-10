Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Россияне купили путевок на три миллиарда рублей по программе детского кешбэка
Фото: Pexels

Россияне купили путевок на три миллиарда рублей по программе детского кешбэка

Анастасия Волоснова

Общество

Более 100 тысяч путевок на сумму три миллиарда рублей продали по программе детского кешбэка в России. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова в четверг, 10 июня.

По ее словам, с купленных путевок родители получили порядка 1,3 миллиарда рублей. Догузова напомнила, что со старта программы прошло две недели.

Она отметила, что кешбэк автоматически возвращается на счет в течение пяти дней после покупки.

— Мы сделали форму заявления на портале госуслуг максимально удобной для родителей с учетом того, что регионам необходимо будет проверить данные, по сути, о каждом отдохнувшем ребенке. Деньги будут возвращаться только после того, как данные будут проверены, — приводит ТАСС слова Догузовой.

Напомним, программа детского отдыха с кешбэком начала действовать в России с 25 мая. Для того чтобы стать ее участником, нужно выполнить несколько условий. В первую очередь надо зарегистрироваться на сайте программы лояльности и выбрать там необходимую путевку.

В начале июня программу детского туристического кешбэка продлили до 20 сентября 2021 года.

Ранее сообщалось, что до старта основной программы с января по 24 мая 2021 года было куплено более 225 тысяч путевок. Дополнительный объем финансовых средств для этой программы составляет 4,5 миллиарда рублей.

Читайте также: С какими странами Россия возобновляет авиасообщение с 10 июня

деньгиТуризмдети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Побольше йогурта, поменьше сыра

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Все мнения
О проекте