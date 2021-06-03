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Программу детского туристического кешбэка продлили до 20 сентября
Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Программу детского туристического кешбэка продлили до 20 сентября

Анастасия Волоснова

Туризм

Период работы программы детского туристического кешбэка продлили почти на месяц. Об этом рассказали в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Ранее программу планировали завершить 31 августа. Теперь родители смогут вернуть деньги за отдых ребенка в лагере с 10 мая по 20 сентября.

— Кабмин принял решение расширить период отдыха детей в лагерях, за который родителям будет предоставляться возмещение затрат половины стоимости путевки на карту платежной системы «Мир», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы.

Напомним, программа детского отдыха с кешбэком начала действовать в России с 25 мая. Для того чтобы стать ее участником, нужно выполнить несколько условий. В первую очередь надо зарегистрироваться на сайте программы лояльности и выбрать там необходимую путевку.

Ранее сообщалось, что россияне купили более 48 тысяч детских путевок по программе кешбэка с 25 мая. Отмечалось, что до старта основной программы с января по 24 мая 2021 года было куплено более 225 тысяч путевок. Дополнительный объем финансовых средств для этой программы составляет 4,5 миллиарда рублей.

Читайте также: Новый этап туристического кешбэка в России начнется 1 октября

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