Россияне купили более 48 тысяч детских путевок по программе кешбэка с 25 мая

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Российские граждане купили более 48 тысяч путевок с начала программы возврата части стоимости билетов в детские лагеря. Об этом в среду, 2 июня, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

— Возврат (денежных средств — прим. «ВМ») составил около 670 миллионов рублей, так что все работает, — сказал он в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Чернышенко также отметил, что до старта основной программы с января по 24 мая 2021 года было куплено более 225 тысяч путевок. Дополнительный объем финансовых средств для этой программы составляет 4,5 миллиарда рублей, пишет РИА Новости.

Напомним, программа детского отдыха с кешбэком начала действовать в России с 25 мая. Для того чтобы стать ее участником, нужно выполнить несколько условий. В первую очередь надо зарегистрироваться на сайте программы лояльности и выбрать там необходимую путевку. Важно, чтобы ребенок вернулся из летнего лагеря не позднее 15 сентября.

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