С какими странами Россия возобновляет авиасообщение с 10 июня

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Россия возобновляет регулярное авиасообщение еще с несколькими странами. Рассказываем, куда можно слетать на отдых с 10 июня, а куда можно было отправиться и раньше.

Открытие новых

Сразу восемь стран открыты для посещения россиянами с 10 июня. Самолеты на регулярной основе два раза в неделю летают из Москвы в столицу Австрии Вену. По такому же расписанию отправляются в столицу Венгрии Будапешт.

Однако эти страны не готовы принять отдыхающих: они встречают только определенные категории граждан и не выдают туристических виз. Посетить Австрию или Венгрию можно исключительно по работе или учебе, а также если есть местное гражданство.

Отправиться снова можно в Люксембург: из Москвы летает один самолет раз в неделю. Однако государство также не принимает туристов.

Для отдыхающих открыта Хорватия: рейсы организованы дважды в неделю с прилетом в Загреб, который не является курортным городом. Для посещения страны требуется сертификат вакцинации против коронавируса или ПЦР-тест, оплата места проживания, а также турвиза.

Отправиться в отпуск можно в Марокко с прилетом в Рабат: рейсы выполняются два раза в неделю. Однако потребуется предъявить результат ПЦР-тестирования и ваучер от отеля или приглашение принимающей стороны.

Также Россия открыла перелеты в Маврикий. Правда, туристы посетить страну не могут: она закрылась от иностранцев до конца июня.

Кроме того, возобновлено чартерное авиасообщение с Албанией. Самолет летает раз в неделю по маршруту Москва — Тирана. Страна готова принимать российских туристов без визы и ПЦР-тестов.

Один раз в неделю из Москвы отправляется борт в Ливан. Для посещения страны нужна виза. Кроме того, понадобится два ПЦР-теста. Один из них делается по прибытии в аэропорт Бейрута и платно.

Фото: twitter.com/IANS Tweets

С 2 июня возобновлено авиасообщение с Великобританией. Рейсы осуществляются в Лондон трижды в неделю. Для въезда в страну нужен ПЦР-тест. Также придется сдавать анализы на коронавирус платно по прибытии в Лондон и провести десять дней на карантине дома или в отеле. Туристические визы выдаются.

И можно было

Отправиться в отпуск можно на Шри-Ланку. Но прямых рейсов в страну из России нет. Въехать в государство можно только с пересадками через страны Ближнего Востока. Для посещения понадобится тест на коронавирус и карантин на 14 дней.

Регулярные рейсы выполняются на данный момент в Узбекистан, Казахстан и Киргизию, Азербайджан и Армению. Страны готовы встретить путешественников без виз. Но перед вылетом за границу необходимо сдать ПЦР-тест. Такие же требования к посетителям Сейшел и Сербии.

Авиасообщение возобновлено с Эфиопией. Самолеты летают из Москвы до Аддис-Абебы. По прибытии в аэропорт нужно будет оформить туристическую визу и до перелета сдать тест на COVID-19.

Также для туристов открыты безвизовые Венесуэла и Арабские Объединенные Эмираты. Из Москвы до этих стран летают регулярные и даже чартерные (до АОЭ) рейсы. По прибытии в государства потребуется предъявить результат теста на коронавирусную инфекцию, а также сдать еще один платно в аэропорту.

Кроме того, всех желающих отдохнуть принимают Греция и Египет. Для посещения стран нужны виза и тест на ковид. Без визы, но с результатом теста на ковид на регулярном рейсе можно отправиться на Мальдивы и Кубу. А вот для посещения Мексики, с которой также открыто авиасообщение, не нужно сдавать анализов и оформлять визу.

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