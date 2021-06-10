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Баскетболисты ЦСКА в девятый раз подряд выиграли Единую лигу ВТБ
Фото: Twitter / ПБК ЦСКА

Баскетболисты ЦСКА в девятый раз подряд выиграли Единую лигу ВТБ

Кирилл Николаев

Спорт

Баскетболисты московского ЦСКА переиграли казанский УНИКС в третьем матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и стали победителями турнира. Встреча прошла в четверг, 10 июня, в Москве и завершилась со счетом 89:81.

Самым результативным игроком в составе «красно-синих» стал Торнике Шенгелия. Он набрал 19 очков. У УНИКСа 25 очков на счету Джона Брауна.

Таким образом, серия завершилась со счетом 3–0. ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ в девятый раз подряд.

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