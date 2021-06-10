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МОК предложил провести Олимпийские игры 2032 года в Брисбене
Фото: olympic.org

МОК предложил провести Олимпийские игры 2032 года в Брисбене

Юлия Павлушова

Спорт

Исполком Международного олимпийского комитета предлагает провести летние Олимпийские игры 2032 года в австралийском городе Брисбен. Об этом в четверг, 10 июня, сообщили в пресс-службе организации.

Такую рекомендацию дала комиссия по выбору месте проведения Олимпиады. Окончательное решение примут на сессии МОК, которая состоится в Токио 21 июля.

Брисбен готов использовать на играх 84 процента уже существующих спортивных площадок. Остальные объекты планируют сдать заблаговременно, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что японские эпидемиологи оценят риски проведения Олимпиады до 20 июня.

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Олимпийские игрыАвстралияорганизация
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