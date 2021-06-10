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Почти 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Почти 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Кирилл Николаев

Общество

Почти 40 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

В Домодедове задержали 12 рейсов и три отменили. В аэропорту Шереметьево отменили семь рейсов, а во Внукове задержали восемь вылетов и шесть отменили.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Читайте также: Авиакомпания «Белавиа» возобновила регулярные рейсы в Шереметьево

ВнуковоАэропорт Домодедовоаэропорт Шереметьево
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