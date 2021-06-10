Авиакомпания «Белавиа» возобновила регулярные рейсы в Шереметьево

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Авиакомпания «Белавиа» с 10 июня возобновила регулярные рейсы в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Рейсы будут происходить пять раз в неделю — по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Полеты по маршруту Минск — Москва выполняются на авиалайнере Boeing-737. В аэропорту Шереметьево пассажиры обслуживаются в Терминале F по прибытии, а при отправлении — в Терминале D.

Ранее в «Белавии» объяснили, почему самолеты авиакомпании не планируют летать в Крым.

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