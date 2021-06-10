Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Авиакомпания «Белавиа» возобновила регулярные рейсы в Шереметьево
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Авиакомпания «Белавиа» возобновила регулярные рейсы в Шереметьево

Кирилл Николаев

Общество

Авиакомпания «Белавиа» с 10 июня возобновила регулярные рейсы в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Рейсы будут происходить пять раз в неделю — по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Полеты по маршруту Минск — Москва выполняются на авиалайнере Boeing-737. В аэропорту Шереметьево пассажиры обслуживаются в Терминале F по прибытии, а при отправлении — в Терминале D.

Ранее в «Белавии» объяснили, почему самолеты авиакомпании не планируют летать в Крым.

Читайте также: Россия обсудила с Сербией поставки SSJ100 во время ПМЭФ-2021

рейсысамолетаэропорт Шереметьево
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Побольше йогурта, поменьше сыра

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Все мнения
О проекте