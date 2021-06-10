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Россия обсудила с Сербией поставки SSJ100 во время ПМЭФ-2021
Фото: SuperJet International / CC BY-SA 2.0

Россия обсудила с Сербией поставки SSJ100 во время ПМЭФ-2021

Иван Юминов

Общество

Россия обсудила с Сербией поставку небольшого числа пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в четверг, 10 июня.

— По Сербии... мы с коллегами буквально на питерском форуме (ПМЭФ — прим. «ВМ») возобновили диалог по поводу возможной поставки небольшого количества суперджетов для использования в Сербии, — рассказал министр.

Уточняется, что сторонам пока не удалось перейти к фазе контрактации, отмечает РИА Новости.

Ранее Мантуров заявил о большом интересе за рубежом к российским вакцинам от COVID-19.

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ПМЭФ-2021Денис МантуровSSJ-100
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