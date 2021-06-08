Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более 30 соглашений о сотрудничестве заключило правительство Москвы на ПМЭФ-2021
Фото: Pexels / Andrea Piacquadio

Более 30 соглашений о сотрудничестве заключило правительство Москвы на ПМЭФ-2021

Кирилл Николаев

Город

Правительство Москвы заключило более 30 соглашений о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом во вторник, 8 июня, рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Отмечается, что правительство Москвы и различные городские организации заключили свыше 30 соглашений о сотрудничестве и реализации инвестиционных проектов с российскими регионами, государственными и частными корпорациями, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Москва представила стенд, посвященный реализации программы реновации жилищного фонда.

Читайте также: Почти 320 тысяч индивидуальных предпринимателей зарегистрировали в Москве

форумМосквасоглашения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте