Более 30 соглашений о сотрудничестве заключило правительство Москвы на ПМЭФ-2021

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Правительство Москвы заключило более 30 соглашений о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом во вторник, 8 июня, рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Отмечается, что правительство Москвы и различные городские организации заключили свыше 30 соглашений о сотрудничестве и реализации инвестиционных проектов с российскими регионами, государственными и частными корпорациями, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Москва представила стенд, посвященный реализации программы реновации жилищного фонда.

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