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Почти 320 тысяч индивидуальных предпринимателей зарегистрировали в Москве
Фото: Pixabay

Почти 320 тысяч индивидуальных предпринимателей зарегистрировали в Москве

Анастасия Волоснова

Город

В Москве зарегистрировано 328 тысяч индивидуальных предпринимателей. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов во вторник, 8 июня.

По его словам, число индивидуальных предпринимателей выросло по сравнению с прошлым годом.

Пуртов также отметил, что в столице повышается среднесписочная численность занятых у малых предпринимателей. Министр пояснил, что показатель увеличился на 20 процентов по сравнению с предыдущим периодом, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее Пуртов сообщил, что число самозанятых в Москве превысило 620 тысяч человек. По его словам, в столице также растут доходы самозанятых. С начала 2019 года самозанятые москвичи заработали более 184 миллиардов рублей.

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