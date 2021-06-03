Численность безработных в Москве снизилась в пять раз с октября 2020 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Уровень зарегистрированной в столице безработицы в мае составил рекордно низкие по сравнению с апрелем 2020 года 0,63 процента. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы в четверг, 3 июня.

Снижение с начала 2021 года составило 0,69 процентных пункта.

— На 30 мая этого года численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, составила 46,7 тысячи человек, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что данный показатель на 51,6 процента ниже уровня начала 2021 года и в 4,8 раза ниже прошлогоднего октября.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов рассказал, что количество свободных вакансий в апреле 2021 года увеличилось по сравнению с этим периодом прошлого года на 107 процентов.

Ранее Владимир Ефимов рассказал о поддержке столицы в пандемию после ее высокой оценки EY.

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