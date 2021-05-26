Путин назвал восстановление уровня доходов приоритетной задачей властей

Фото: Администрация президента РФ

Восстановление уровня доходов граждан Российской Федерации является приоритетной задачей российских властей. Об этом в среду, 26 мая, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

По его словам, необходимо добиться перехода к росту реальных доходов граждан, сообщает ТАСС.

Также президент России заявил о необходимости увеличения числа занятых в стране. По его словам, в РФ сохраняется устойчивая тенденция снижения безработицы и восстановления рынка труда после пандемии.

Кроме того, Путин подчеркнул, что российская экономика, несмотря на все сложности, постепенно восстанавливается и преодолевает последствия пандемии коронавирусной инфекции. ВВП страны за январь–март 2021 года оказался лишь на один процент ниже, чем в предкризисном первом квартале прошлого года

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