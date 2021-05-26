Путин заявил о постепенном восстановлении экономики России после пандемии

Фото: Администрация президента РФ

Российская экономика, несмотря на все сложности, постепенно восстанавливается и преодолевает последствия пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 26 мая, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

По его словам, ВВП России за январь-март 2021 года лишь на один процент ниже, чем в предкризисном первом квартале прошлого года. В настоящее время многие экономические индикаторы в России еще не вышли на прежние значения после пандемии, но есть и позитивные изменения. Например, в первом квартале обрабатывающий сектор российской промышленности подрос на 1,4 процента. В марте показатель вырос на 5,4 процента, а в апреле прирост составил 14,2 процента, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса в России. По его словам, вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в России нецелесообразно и нельзя. При этом Путин подчеркнул, что широкая вакцинация является самый правильным и цивилизованным способом сформировать общий иммунитет.

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