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Владимир Путин подписал закон о поддержке семей с детьми
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин подписал закон о поддержке семей с детьми

Кирилл Николаев

Закон

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о поддержке семей с детьми и беременных женщин. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 26 мая.

Закон направлен на реализацию озвученных в послании Федеральному собранию предложений по поддержке семей с детьми и беременных женщин. Так, с 1 сентября устанавливается оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет. Она будет составлять 100 процентов от среднего заработка. Также неполным семьям, в которых имеются дети от 8 до 17 лет, с 1 июля 2021 года назначат ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе.

Кроме того, с 1 июля устанавливается ежемесячное пособие в размере половины величины прожиточного минимума женщинам, которые встали на учет в клинику в связи с беременностью сроком до 12 недель. Закон вступит в силу со дня его опубликования.

Ранее в Совете Федерации разъяснили порядок получения новой выплаты на детей.

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