В Совфеде разъяснили порядок получения новой выплаты на детей

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Совет Федерации одобрил 19 мая выплату неполным семьям, в которых воспитываются дети в возрасте от восьми до семнадцати лет. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала, что следует предпринять, чтобы получить такую выплату.

Сенатор уточнила, что данная мера поддержки является адресной, деньги полагаются именно тем семьям, которые в них нуждаются: среднедушевой доход в таких семьях ниже прожиточного минимума для конкретно взятого субъекта Российской Федерации.

Выплата носит заявительный характер. Чтобы ее оформить, требуется подать соответствующее аявление через портал госуслуг либо при личном обращении в региональные социальные службы.

Новая мера поддержки будет действовать в течение 12 месяцев, затем необходимо будет подать новое заявление на продление выплаты, поскольку за год ситуация в семье может измениться, рассказала Святенко «Парламентской газете».

Ранее сообщалось, что совокупный объем мер социальной поддержки в России в 2020 году превысил 10 триллионов рублей.

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