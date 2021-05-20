Объем мер социальной поддержки в прошлом году в России превысил 10 триллионов рублей

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В 2020 году государство оказало социальную поддержку россиянам в объеме свыше 10 триллионов рублей, что на 1,5 триллиона выше показателя 2019-го. Об этом заявил глава Министерства труда России Антон Котяков в четверг, 20 мая.

Министр отметил, что Пенсионный фонд России (ПФР) в 2020-м осуществил выплаты семьям, которые воспитывают детей. Он уточнил, что этой мерой поддержки воспользовались 28 миллионов граждан страны.

— Это было сделано в короткие сроки, своевременно и достаточно удобно. При этом, хотел бы отметить, что общая сумма расходов на эту задачу превысила 650 миллиардов рублей, — цитирует Котякова ТАСС.

Весной 2020 года президент России Владимир Путин сделал предложение выплачивать с апреля по июнь по пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. В это же время семьи, воспитывающие детей от трех до 16 лет, могли получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Уже в июне этого же года Путин заявил об еще одной выплате в размере 10 тысяч рублей всем семьям с детьми до 16 лет.

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