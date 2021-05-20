Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Объем мер социальной поддержки в прошлом году в России превысил 10 триллионов рублей
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Объем мер социальной поддержки в прошлом году в России превысил 10 триллионов рублей

Анастасия Колоскова

Общество

В 2020 году государство оказало социальную поддержку россиянам в объеме свыше 10 триллионов рублей, что на 1,5 триллиона выше показателя 2019-го. Об этом заявил глава Министерства труда России Антон Котяков в четверг, 20 мая.

Министр отметил, что Пенсионный фонд России (ПФР) в 2020-м осуществил выплаты семьям, которые воспитывают детей. Он уточнил, что этой мерой поддержки воспользовались 28 миллионов граждан страны.

— Это было сделано в короткие сроки, своевременно и достаточно удобно. При этом, хотел бы отметить, что общая сумма расходов на эту задачу превысила 650 миллиардов рублей, — цитирует Котякова ТАСС.

Весной 2020 года президент России Владимир Путин сделал предложение выплачивать с апреля по июнь по пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. В это же время семьи, воспитывающие детей от трех до 16 лет, могли получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Уже в июне этого же года Путин заявил об еще одной выплате в размере 10 тысяч рублей всем семьям с детьми до 16 лет.

Читайте также: Увеличенные больничные по уходу за детьми начнут выплачивать в России с 1 сентября

денежные пособиявыплата пособийминистры РФ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Десять заповедей советской пионерии

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Когда очень важно быть вместе

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Каин и Авель не играли в компьютерные игры

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жажда зрелищ: чем реже мы ходим в музеи, тем лучше

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Ускоренно строим соцобъекты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кто сказал, что во всем виновата школа

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Наши дети растут варварами

Все мнения
О проекте