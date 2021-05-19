Увеличенные больничные по уходу за детьми начнут выплачивать в России с 1 сентября

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Министерство труда РФ сообщает, что увеличенные больничные по уходу за детьми будут выплачиваться с 1 сентября. Выплаты будут составлять 100 процентов от среднего заработка вне зависимости от стажа работника, при условии, что он ухаживает за ребенком до семи лет включительно.

Как заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, это позволит получить данные меры поддержки 1,5 миллиона родителей ежегодно.

— Это не приведет к увеличению расходов работодателей. Выплаты осуществляются напрямую из бюджета Фонда социального страхования, — добавил министр.

Также он уточнил, что от родителей не требуется оформлять дополнительных документов, достаточно только больничного листа — Фонд сам рассчитает выплаты, сообщает ТАСС.

Ранее Совет Федерации одобрил поправки о поддержке семей с детьми, объявленные президентом Владимиром Путиным в рамках его послания Федеральному Собранию. Среди них стопроцентная оплата больничного по уходу за ребенком до восьми лет и ежемесячные выплаты неполным семьям с детьми в виде половины детского прожиточного минимума.

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