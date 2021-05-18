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Госдума одобрила поправки о мерах поддержки российских семей с детьми
Фото: Официальный сайт Госдумы РФ

Госдума одобрила поправки о мерах поддержки российских семей с детьми

Юлия Павлушова

Общество

Государственная дума РФ во втором чтении приняла поправки, касающиеся поддержки семей с детьми и беременных женщин. Речь идет о мерах, которые озвучил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает пресс-служба парламента.

Согласно одной из поправок, с 1 сентября нынешнего года оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет составит 100 процентов от заработка. Кроме того, с 1 июля семьи с детьми от 8 до 16 лет будут получать ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума. В среднем по стране эта сумма составляет 5650 рублей.

Еще одна из поправок касается помощи беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. С 1 июля будущие мамы, вставшие на учет в медорганизацию до 12-й недели беременности, будут получать выплаты. Их сумма в среднем составит 6350 рублей в месяц.

Ранее Госдума РФ упростила порядок оформления виз для иностранцев.

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