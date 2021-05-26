Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID-19

Фото: Администрация президента РФ

Россияне должны самостоятельно осознать необходимость вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 26 мая, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

По его словам, вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в России нецелесообразно и нельзя. При этом Путин подчеркнул, что широкая вакцинация является самый правильным и цивилизованным способом сформировать общий иммунитет.

Глава государства отметил, что в России для вакцинации от коронавируса созданы все условия, а прививка является надежной и безопасной.

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