Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID-19
Россияне должны самостоятельно осознать необходимость вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 26 мая, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
По его словам, вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в России нецелесообразно и нельзя. При этом Путин подчеркнул, что широкая вакцинация является самый правильным и цивилизованным способом сформировать общий иммунитет.
Глава государства отметил, что в России для вакцинации от коронавируса созданы все условия, а прививка является надежной и безопасной.
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