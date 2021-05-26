Путин заявил о необходимости увеличения числа занятых в России
Число занятых в России необходимо увеличить еще как минимум на 700 тысяч человек, чтобы выйти на уровень занятости 2019 года. Об этом в среду, 26 мая, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
По его словам, в стране сохраняется устойчивая тенденция на снижения безработицы и восстановление ранка труда после пандемии. Пиковый показатель по безработице был зафиксирован в августе 2020 года — 6,4 процента. В апреле 2021 года уровень безработицы снизился уже до 5,2 процента, сообщает РИА Новости.
Глава государства отметил, что после спада прошлого года численность занятых в российской экономике уже выросла на один миллион 200 тысяч человек.
Ранее Владимир Путин заявил о постепенном восстановлении экономики России после пандемии
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