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Стенд по реновации представили на Петербургском международном экономическом форуме
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Стенд по реновации представили на Петербургском международном экономическом форуме

Кирилл Николаев

Город

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Москва представила стенд, посвященный реализации программы реновации жилищного фонда. Об этом в понедельник, 7 июня, рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, столица накопила значительный опыт в реорганизации городских территорий. Программа реновации — комплексный проект, который предусматривает не только строительство нового жилья, но и развитие социальной инфраструктуры и формирование комфортной городской среды.

Левкин добавил, что горожане сохраняют привычный жизненный уклад, потому что зачастую переселение ведется в пределах одного квартала.

Ранее сообщалось, что еще 18 новостроек передали под переселение в Северо-Восточном округе Москвы. Занимаются переездом в новые квартиры свыше пяти тысяч жителей 23 домов.

Читайте также: Жители первых двух домов по реновации начнут переезд в Бутырском районе

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