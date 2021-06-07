Стенд по реновации представили на Петербургском международном экономическом форуме

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Москва представила стенд, посвященный реализации программы реновации жилищного фонда. Об этом в понедельник, 7 июня, рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, столица накопила значительный опыт в реорганизации городских территорий. Программа реновации — комплексный проект, который предусматривает не только строительство нового жилья, но и развитие социальной инфраструктуры и формирование комфортной городской среды.

Левкин добавил, что горожане сохраняют привычный жизненный уклад, потому что зачастую переселение ведется в пределах одного квартала.

Ранее сообщалось, что еще 18 новостроек передали под переселение в Северо-Восточном округе Москвы. Занимаются переездом в новые квартиры свыше пяти тысяч жителей 23 домов.

Читайте также: Жители первых двух домов по реновации начнут переезд в Бутырском районе