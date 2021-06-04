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Еще 18 новостроек передали под переселение в СВАО Москвы
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Еще 18 новостроек передали под переселение в СВАО Москвы

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ Карта всех событий

Под программу реновации в Северо-Восточном округе столицы выделили 71 стартовую площадку. Это позволит расселить свыше 30 тысяч жителей территории, рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в пятницу, 4 июня.

Он уточнил, что общая площадь эти площадок — 830 тысяч квадратных метров. Переселяют людей из восьми районов округа: Северное Медведково, Бабушкинский, Южное Медведково, Северный, Лосиноостровский, Марьина Роща, Ярославский и Ростокино.

Уже 18 новостроек передали под переселение. Занимаются переездом в новые квартиры свыше пяти тысяч жителей 23 домов.

Сергей Левкин добавил, что в программу реновации в Северо-Восточном административном округе Москвы вошли 499 домов. В них проживают 86,5 тысячи человек.

Ранее проекты домов по программе реновации представили на выставке в Москве.

Читайте также: Дом по программе реновации построили на юго-востоке Москвы

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