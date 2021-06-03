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Дом по программе реновации построили на юго-востоке Москвы
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Дом по программе реновации построили на юго-востоке Москвы

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Краснодонская улица, 48 Карта всех событий

Дом по программе реновации построили на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в четверг, 3 июня.

— В районе Люблино новые квартиры получат жители 152 сносимых домов, для начала переселения подобрано 17 стартовых площадок. В стадии строительства в районе находятся пять жилых домов, — рассказал руководитель ведомства.

Новостройка расположена на Краснодонской улице, дом 48. В ней 224 квартиры общей площадью 11 944 квадратных метра. Фасады дома облицованы отделочным кирпичом. Первые этажи здания передадут для магазинов, кафе и аптек, также дом оборудуют одноэтажной подземной парковкой.

Возле дома обустроены спортивная и детская площадки, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что проекты домов по программе реновации представили на выставке в столице.

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ЮВАОреновация в МосквеРафик Загрутдинов
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