Жители первых двух домов по реновации начнут переезд в Бутырском районе

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Фонвизина, 7А Карта всех событий

В Бутырском районе столицы начинается переселение по программе реновации. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, новое жилье будет предложено 160 семьям из пятиэтажек на улице Яблочкова, дом 28, корпус 1 и корпус 2. Они переедут в здание по адресу улица Фонвизина, дом № 7а. Еще три дома предстоит расселить и демонтировать на первом этапе программы до 2024 года.

Новый корпус находится в шаговой доступности от демонтируемых домов на улице Яблочкова. Всего по программе реновации в Бутырском районе новое жилье предоставят почти 30 тысячам человек из 27 жилых домов. Для ее реализации подобраны три стартовые площадки.

Ранее сообщалось, что еще 18 новостроек передали под переселение в Северо-Восточном округе Москвы. Занимаются переездом в новые квартиры свыше пяти тысяч жителей 23 домов.

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