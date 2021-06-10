Мантуров заявил о большом интересе за рубежом к российским вакцинам от COVID-19

Фото: Пресс-служба Госдумы

Российские препараты от коронавируса пользуются большим спросом за рубежом. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в четверг, 10 июня.

— Действительно, проявляется большой интерес к российским вакцинам со стороны иностранных государств, в частности, по «ЭпиВакКороне» и по вакцине (Центра им. Чумакова — прим. «ВМ») «КовиВак». Но у нас главная задача сегодня — обеспечить потребность внутри нашей страны, — рассказал министр.

Объемы производства этих вакцин не позволяют полностью удовлетворить запрос по поставкам за рубеж, добавил Мантуров. Ситуация может поменяться к концу года, приводит слова министра РИА Новости.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что большинство россиян готовы привиться отечественной вакциной от COVID-19.

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