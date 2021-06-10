ВЦИОМ: Большинство россиян готовы привиться отечественной вакциной от COVID-19

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Более половины россиян готовы сделать прививку от коронавируса российской вакциной. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ в четверг, 10 июня.

Так, 60 процентов респондентов позитивно относятся к массовой вакцинации россиян от COVID-19. При этом 22 процента опрошенных эту идею оценивают отрицательно.

Прививку от коронавируса российской вакциной готовы сделать 55 процентов людей. О том, что они уже привились, рассказали 17 процентов граждан. Данную прививку не стали бы себе делать 42 процента респондентов.

Боязнь заболеть и заразить других, а также стремление обезопасить близких стали одними из главных причин, по которым россияне бы вакцинировались от COVID-19. Люди, которые не собираются делать прививку, среди причин назвали ее недостаточную исследованность и страх возможных побочных эффектов.

С утверждением, что вакцинация занимает мало времени и является простой, согласен 71 процент граждан. Лишь 17 процентов людей не согласны с этим.

Опасения о риске заболеть коронавирусом есть у 47 процентов россиян. Каждый пятый человек уверен, что с ним этого не произойдет. В опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов, отмечает РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что Россия не находится на пороге подъема заболеваемости COVID-19.

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