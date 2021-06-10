Около миллиона москвичей воспользовались онлайн-сервисом «Социальный навигатор»

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Около миллиона жителей столицы воспользовались онлайн-сервисом «Социальный навигатор» с момента запуска. Об этом в четверг, 10 июня, сообщили на сайте Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

По словам начальника Управления информационной политики и коммуникаций столичного департамента труда и социальной защиты населения Натальи Цымбаленко, онлайн-карта помогает горожанам найти нужную услугу. Они смогут найти работу, пройти бесплатное обучение, получить психологическую и юридическую помощь.

В настоящее время на карте представлены более 510 адресов подведомственных учреждений департамента, свыше 230 социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Кроме того, на ней отображаются около 40 точек корпоративных социальных проектов бизнеса.

Напомним, сервис «Социальный навигатор» был создан для того, чтобы москвичи могли легко и быстро найти необходимую социальную услугу в разных жизненных ситуациях. С полным перечнем услуг можно ознакомиться на сайте «Социальный навигатор».

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